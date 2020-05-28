Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in ardından bir imza daha! 16'lık solak...

Gençleşme operasyonu kapsamında birçok gelecek vaat eden ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Bu yönde ilk hamlesini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'e imza attırarak gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bir genç yıldız adayına daha teklifini yaptı.