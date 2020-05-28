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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in ardından bir imza daha! 16'lık solak...
Gençleşme operasyonu kapsamında birçok gelecek vaat eden ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Bu yönde ilk hamlesini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'e imza attırarak gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bir genç yıldız adayına daha teklifini yaptı.
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:35
Güncelleme: 28.05.2020 11:38
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bu sezon transferde bambaşka bir yol haritası belirledi.
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Maddi anlamda dar bir manevra kabiliyeti olan sarı-lacivertli takım hamlelerini buna göre yapıyor.
Fenerbahçeli kurmaylar maliyeti yüksek olan yıldız isimlerden çok gelecek vaat eden yerli futbolculara yönelme kararı aldı.
Böylece geleceğin Fenerbahçe'si inşa olurken ilerleyen dönemde bu futbolculardan bonservis geliri elde edilip dar boğazdan kurtuluş sağlanacak.
Bu kapsamda Fenerbahçe ilk hamlesini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'e imza attırarak gerçekleştirmişti. Sarı lacivertliler bir genç yeteneğin daha peşine düştü.