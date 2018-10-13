Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu! Fransa'ya dönüyor...
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile kadro dışı bırakılan oyunculardan Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ın tavsiyesi üzerine kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 11:03:27
Güncelleme: 11:04:20
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Nabil Dirar, kendine kulüp arıyor.
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Sarı-lacivertlilerde forma şansı kalmayan Dirar, Fas Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetme tehlikesi yaşıyor.
Tecrübeli futbolcu, milli takımda zorluklar çekmeye başladı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Fas'ta teknik direktör Herve Renard, Dirar'a oynama zorunluluğu koydu.
30 yaşındaki futbolcuyu sağ bekte kullanmak isteyen ancak öğrencisinin kulüp bazında forma giymediği için sıkıntı çeken Renard transfer tavsiyesinde bulunuyor.
Şu anda Fas'ın mevcut kadrosunda Dortmund'da yıldızını parlatan Hakimi başta olmak üzere 3 farklı ismin olması Dirar'ı sıkıntıya sokuyor.