Fenerbahçede hedef Konoplyanka! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de hedef Konoplyanka!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin en fazla ses getirecek takviyesini yapmaya hazırlanıyor; Evgen Konoplyanka...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 01:09:28 Güncelleme: 07:53:29
Fenerbahçede hedef Konoplyanka!

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, sol kanat adayları arasına Schalke'li Evgen Konoplyanka'yı da dahil etti.

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Fenerbahçede hedef Konoplyanka!

Disiplinsizliği nedeniyle Alman kulübünün satış listesine koyduğu 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerin başladığı belirlendi.

Fenerbahçede hedef Konoplyanka!

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen merkez orta saha, forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Ukraynalı yıldız, hem tekniği hem de süratiyle ön plana

Fenerbahçede hedef Konoplyanka!

Schalke'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Konoplyanka ligde 8 maçta 1 asist yaptı.

Fenerbahçede hedef Konoplyanka!
Fenerbahçede hedef Konoplyanka!
Fenerbahçede hedef Konoplyanka!
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