GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de Kayserispor karşısında aldığı 3 puanla ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, tüm dikkatini transfere verdi. Şimdiye dek ara transfer döneminde Mesut Özil, Szalai ve Samuel Osayi ile sözleşme imzalayan Kanarya, İrfan Can Kahveci transferiyle de kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, Başakeşhir'in Ferdi Kadıoğlu isteğini reddederken, flaş bir ismi gözden çıkarttı. İşte detaylar...
26 Ocak 2021 Salı 12:16, Güncelleme 26.01.2021 12:19
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı