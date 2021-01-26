Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de Kayserispor karşısında aldığı 3 puanla ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, tüm dikkatini transfere verdi. Şimdiye dek ara transfer döneminde Mesut Özil, Szalai ve Samuel Osayi ile sözleşme imzalayan Kanarya, İrfan Can Kahveci transferiyle de kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, Başakeşhir'in Ferdi Kadıoğlu isteğini reddederken, flaş bir ismi gözden çıkarttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Mesut Özil ile son yılların en büyük bombasını patlatan Fenerbahçe; Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'i de kadrosuna kattı. Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Sarı-Lacivertliler'in durmaya hiç niyeti yok.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Kanarya, yine çok ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Galatasaray'ın çok istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de resmen adım attı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu ikna etmek için Emre Belözoğlu kozunu kullanacak. İrfan Can'ın idolü olan, yıllarca birlikte oynayan Belözoğlu, Milli yıldız ile bizzat görüşecek. Ali Koç ise Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için devreye girecek.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek isterken; Başakşehir'den de sürpriz bir hamle geldi. Başakşehir, Fenerbahçe'den 7 milyon euro nakit ve Ferdi Kadıoğlu + Deniz Türüç'ü istedi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İrfan Can Kahveci için gözden çıkartıldı

Ferdi Kadıoğlu talebini reddeden sarı-lacivertli yönetim, alternatif öneriler sunmak için çalışmalara başladı.

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