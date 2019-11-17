Fenerbahçe'de flaş Ferdi ve Moses gelişmesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına son sürat devam ederken mevcut oyuncuların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda aradığı forma şansını bulamayan Ferdi Kadıoğlu flaş bir karara imza atarken Victor Moses'ın transferi ile ilgili de sarı-lacivertlilerin transfer planlarını etkileyecek bir gelişme yaşandı. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan gündem yaratacak gelişmeler...

17 Kasım 2019 Pazar 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





