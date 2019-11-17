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Fenerbahçe'de flaş Ferdi ve Moses gelişmesi! Ocak ayında...
Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına son sürat devam ederken mevcut oyuncuların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda aradığı forma şansını bulamayan Ferdi Kadıoğlu flaş bir karara imza atarken Victor Moses'ın transferi ile ilgili de sarı-lacivertlilerin transfer planlarını etkileyecek bir gelişme yaşandı. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan gündem yaratacak gelişmeler...
17 Kasım 2019 Pazar 07:39
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve VictorMoses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Süper Lig'de üst üste zorlu maçlara çıkacak olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata istemezken mevcut oyuncuların durumları değerlendiriliyor.
Aratransfer dönemi öncesi yıldız isimleri listesine alan Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişme transfer planlarını etkileyecek cinsten.
MOSES OCAKTA CHELSEA'YE DÖNÜYOR! Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Victor Moses'ın ocak ayında gönderileceği iddia edildi.
İngiliz The Sun'ın dünkü haberinde bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği ve ocak ayında Ada'ya döneceği belirtildi.