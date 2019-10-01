Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri kaede kendinden emin duruşu ile güven veren ve taraftarın beğenisini kazanan genç kaleci menajerine olası transferi ile ilgili talimat verdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan Altay Bayındır gelişmesi...
1 Ekim 2019 Salı 19:11
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi ile ilgili kesin konuştu.

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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Volkan Demirel ile devam etmeme kararı almış ve MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Volkan Demirel'i teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertli kurmaylar kaleyi genç file bekçisi Altay'a teslim etmişti.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Altay Bayındır'ın özellikle Galatasaray derbisindeki performansı futbol otoritelerinden tam not almıştı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

21 yaşındaki futbolcu menajerine olası transfer teklifleri ile ilgili talimat verdi.

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