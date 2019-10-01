Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri kaede kendinden emin duruşu ile güven veren ve taraftarın beğenisini kazanan genç kaleci menajerine olası transferi ile ilgili talimat verdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan Altay Bayındır gelişmesi...

1 Ekim 2019 Salı 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





