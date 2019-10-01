Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri kaede kendinden emin duruşu ile güven veren ve taraftarın beğenisini kazanan genç kaleci menajerine olası transferi ile ilgili talimat verdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan Altay Bayındır gelişmesi...
1 Ekim 2019 Salı 19:11
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi ile ilgili kesin konuştu.
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Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Volkan Demirel ile devam etmeme kararı almış ve MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.
Volkan Demirel'i teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertli kurmaylar kaleyi genç file bekçisi Altay'a teslim etmişti.
Altay Bayındır'ın özellikle Galatasaray derbisindeki performansı futbol otoritelerinden tam not almıştı.
21 yaşındaki futbolcu menajerine olası transfer teklifleri ile ilgili talimat verdi.