Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya düşünülen ilk isim Luiz Gustavo... Sarı-Lacivertliler Marsilya'nın 9 milyon Euro talep ettiği Brezilyalı yıldızın transferini, Eljif'ten gelen parayla bitirmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal da Gustavo ile ilgili övgü dolu sözler söyledi...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
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Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında öncelik orta sahada.
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Teknik direktör Ersun Yanal, "6 Numara" transferinin bir an önce bitmesini bekliyor.
Takımın savunma ve hücum bağlantısını sağlayacak bu oyuncu için birçok alternatif söz konusu olsa da öne çıkan isim Marsilya forması giyen Luiz Gustavo.
Ancak Luiz Gustavo için bonservis ödeme zorunluluğu transferi zora sokuyordu.
Sarı-lacivertli takımın Finansal Fair Play kriterlerine uygun olarak bu transferi yapabilmek için bonservis geliri elde etmesi gerekiyor.