Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya düşünülen ilk isim Luiz Gustavo... Sarı-Lacivertliler Marsilya'nın 9 milyon Euro talep ettiği Brezilyalı yıldızın transferini, Eljif'ten gelen parayla bitirmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal da Gustavo ile ilgili övgü dolu sözler söyledi...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında öncelik orta sahada.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Teknik direktör Ersun Yanal, "6 Numara" transferinin bir an önce bitmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Takımın savunma ve hücum bağlantısını sağlayacak bu oyuncu için birçok alternatif söz konusu olsa da öne çıkan isim Marsilya forması giyen Luiz Gustavo.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Ancak Luiz Gustavo için bonservis ödeme zorunluluğu transferi zora sokuyordu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!

Sarı-lacivertli takımın Finansal Fair Play kriterlerine uygun olarak bu transferi yapabilmek için bonservis geliri elde etmesi gerekiyor.

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