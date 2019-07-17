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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine çevrildi. Elinde Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Okan Turp'tan başka stoper kalmayan sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal Comolli'den iki yıldız ismi istedi...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48
Güncelleme: 17.07.2019 10:48
Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
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Birçok mevkide açığını kapatan sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha ve forvet transferiyle yeni sezona başlanacak.
Stoper bölgesi için Kolarov'u düşünen Yanal, transferin çıkmaza girmesiyle geri adım atmış durumda.
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