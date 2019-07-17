Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! 'İki ismi istiyorum' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine çevrildi. Elinde Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Okan Turp'tan başka stoper kalmayan sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal Comolli'den iki yıldız ismi istedi...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 17.07.2019 10:48
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! İki ismi istiyorum

Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! İki ismi istiyorum

Birçok mevkide açığını kapatan sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha ve forvet transferiyle yeni sezona başlanacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! İki ismi istiyorum

Stoper bölgesi için Kolarov'u düşünen Yanal, transferin çıkmaza girmesiyle geri adım atmış durumda.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! İki ismi istiyorum

Prensip anlaşmasına varılan Sırp yıldızı, kulübü Roma bırakmıyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! İki ismi istiyorum

Fenerbahçe, Eljif'ten gelecek parayla İtalyan kulübüne küçük de olsa bir bonservis bedeli ödeyebilir.

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