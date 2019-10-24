Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki 3 haftayı kayıpsız geçip liderlik koltuğuna oturmayı planlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Victor Moses ve Max Kruse ile ilgili flaş kararlar aldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 24.10.2019 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





