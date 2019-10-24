Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki 3 haftayı kayıpsız geçip liderlik koltuğuna oturmayı planlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Victor Moses ve Max Kruse ile ilgili flaş kararlar aldı.
24 Ekim 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 24.10.2019 07:44
Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Sarı-lacivertliler deplasmandaki Denizlispor galibiyetini taçlandırmak ve bir seri yakalamak istiyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Her haftanın zorlu geçtiği ve maçların her sonuca açık olduğunun farkında olan teknik direktör Ersun Yanal 4 maçlık bir galibiyet serisinin takımını zirveye taşıyacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Denizlispor'u kayıpsız geçen Fenerbahçe'de kısa vadede hedef Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını 3 puanla geçerek üst sıralara daha fazla tırmanmak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Buna göre cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın ekibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

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