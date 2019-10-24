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Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki 3 haftayı kayıpsız geçip liderlik koltuğuna oturmayı planlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Victor Moses ve Max Kruse ile ilgili flaş kararlar aldı.
24 Ekim 2019 Perşembe 07:44
Güncelleme: 24.10.2019 07:44
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Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrildi.
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Sarı-lacivertliler deplasmandaki Denizlispor galibiyetini taçlandırmak ve bir seri yakalamak istiyor.
Her haftanın zorlu geçtiği ve maçların her sonuca açık olduğunun farkında olan teknik direktör Ersun Yanal 4 maçlık bir galibiyet serisinin takımını zirveye taşıyacağını düşünüyor.
Denizlispor'u kayıpsız geçen Fenerbahçe'de kısa vadede hedef Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını 3 puanla geçerek üst sıralara daha fazla tırmanmak.
Buna göre cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın ekibini devirmenin hesaplarını yapıyor.