Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samadıra'da kend, kanunlarını uygulamay başlıyor. Genç teknik adam, sezon sonunda şampiyon olarak kulübe unutulmaz bir başarı kazandırmak isterken, şampiyonluk yolunun nelerden geçtiğini biliyor ve takımınu buna göre hazırlıyor! İşte o kurallar...
12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 12.08.2020 09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Fenerbahçe'de yeni teknik patron Erol Bulut'un takımın başına geçmesiyle birlikte değişim de başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

İlk antrenmanda, "Ben değil, biz" vurgusu yapan genç teknik adam, özlenen başarılara bireysel olarak değil, takım olarak ulaşabileceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Erol Bulut bu söylemini en kısa sürede hayata geçirebilmek için bir takım kararlar aldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Bunlardan öne çıkan ilk karar, takımın kenetlenmesi için birlikte zaman geçirilmesini sağlamak oldu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...

Daha önce akşam antrenmanlarının ardından futbolcular doğrudan araçlarına binerek evlerinin yolunu tutuyordu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA