Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samadıra'da kend, kanunlarını uygulamay başlıyor. Genç teknik adam, sezon sonunda şampiyon olarak kulübe unutulmaz bir başarı kazandırmak isterken, şampiyonluk yolunun nelerden geçtiğini biliyor ve takımınu buna göre hazırlıyor! İşte o kurallar...
12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:54
Güncelleme: 12.08.2020 09:58
Fenerbahçe'de yeni teknik patron Erol Bulut'un takımın başına geçmesiyle birlikte değişim de başladı.
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İlk antrenmanda, "Ben değil, biz" vurgusu yapan genç teknik adam, özlenen başarılara bireysel olarak değil, takım olarak ulaşabileceklerini ifade etti.
Erol Bulut bu söylemini en kısa sürede hayata geçirebilmek için bir takım kararlar aldı.
Bunlardan öne çıkan ilk karar, takımın kenetlenmesi için birlikte zaman geçirilmesini sağlamak oldu.
Daha önce akşam antrenmanlarının ardından futbolcular doğrudan araçlarına binerek evlerinin yolunu tutuyordu.