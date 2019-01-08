Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni... - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de deprem! Carlos Kameni...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında toparlanmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da bazı isimlerle yolların ayrılması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

8 Ocak 2019 Salı, 11:57:04 Güncelleme: 11:58:55
Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni...

Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Carlos Kameni krizi patlak verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni...

Gönderilecek oyuncular listesine alınan tecrübeli eldivenin lisansı da askıya alınmıştı.

Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni...

Kameni için Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine de açık olduğu ifade edildi ancak yönetim asıl şoku şimdi yaşıyor...

Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni...

Uzun bir süredir transfer ve kiralık listesinde olan 34 yaşındaki futbolcuya bir teklif bile gelmedi.

Fenerbahçede deprem! Carlos Kameni...

Carlos Kameni'nin sarı lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

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