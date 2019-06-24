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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Dani Alves, kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcunun gidebileceği muhtemel takımlar ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

Brezilyalı sağ bek Dani Alves dün yaptığı açıklama ile Fransız ekibi PSG'den ayrıldığını resmen duyurmuştu.

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Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

Fransız basınından France Football'un haberinde, deneyimli ismin gidebileceği 5 muhtemel takım ele alındı.

Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

Habere göre kramponlarını asmak için erken olduğunu düşünen Dani Alves'in kariyerini devam ettirebileceği takımlar şöyle;

Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!

BARCELONA

Alves takımdan ayrıldığını duyurur duyurmaz Katalan basını oyuncunun Barcelona'ya dönüş ihtimalini kaleme aldı ancak tecrübeli ismin 36 yaşında olması transfer önünde bir engel olarak duruyor.

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