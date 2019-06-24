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Fenerbahçe'de Dani Alves sesleri!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Dani Alves, kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcunun gidebileceği muhtemel takımlar ortaya çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Brezilyalı sağ bek Dani Alves dün yaptığı açıklama ile Fransız ekibi PSG'den ayrıldığını resmen duyurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.
Fransız basınından France Football'un haberinde, deneyimli ismin gidebileceği 5 muhtemel takım ele alındı.
Habere göre kramponlarını asmak için erken olduğunu düşünen Dani Alves'in kariyerini devam ettirebileceği takımlar şöyle;
BARCELONA
Alves takımdan ayrıldığını duyurur duyurmaz Katalan basını oyuncunun Barcelona'ya dönüş ihtimalini kaleme aldı ancak tecrübeli ismin 36 yaşında olması transfer önünde bir engel olarak duruyor.