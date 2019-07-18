Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da genç isimleri takıma kazandırarak geleceğin takımını oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'de transferden sorumlu olan isim Damien Comolli'nin 15 kişilik scouting listesi ortaya çıktı...
18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46 Güncelleme: 18.07.2019 14:04
Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken scout ekibi de birçok futbolcuyu takip ediyor.

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Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunuyor. Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan sonra öncelikli raporlarını da paylaştı.

Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor;

Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

ALBIAN AJETI

Takımı: Basel
Yaşı: 22
Bölgesi: Forvet
Değeri: 7 milyon Euro

Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

NICOLAS MOUMI

Takımı: Young Boys
Yaşı: 24
Bölgesi: Sağ kanat
Değeri: 3.75 milyon Euro

Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

DAICHI KAMADA

Takımı: Frankfurt
Yaşı: 22
Bölgesi: 10 numara
Değeri: 4.5 milyon Euro

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