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Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da genç isimleri takıma kazandırarak geleceğin takımını oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'de transferden sorumlu olan isim Damien Comolli'nin 15 kişilik scouting listesi ortaya çıktı...
18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46 Güncelleme: 18.07.2019 14:04
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Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunuyor. Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan sonra öncelikli raporlarını da paylaştı.
Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor;
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