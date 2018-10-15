Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Cocu 11'i netleştirdi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sistemini oturttu
15 Ekim 2018 Pazartesi, 23:01:03
Güncelleme: 23:03:01
?REYES-JAİLSON'DA ISRARCI
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına Başakşehir maçının kadrosu ile çıkma kararı aldı.
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Takımın yeni sisteminden memnun olan Hollandalı çalıştırıcı, Sivas'ta da sahaya iki forvetli diziliş ile çıkacak.
Çift forvetli düzeni kalıcı hale getirmeyi planlayan Cocu, sistemin tam olarak oturması için kurmayları ile birlikte Samandıra'da uzun mesailer harcıyor.
Tecrübeli teknik direktör 4-4-2'nin yanı sıra 2-4-2-2 ve 3-5-2 gibi hücum versiyonları üzerinde kafa patlatıyor.
ELJIF VAZGEÇİLMEZ!
Sivas'ta kalede yine Harun Tekin'e görev verecek olan Cocu, savunmanın göbeğinde Skrtel-Neustader ikilisini bozmayacak.