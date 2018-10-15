Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi! - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'de Cocu 11'i netleştirdi!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sistemini oturttu
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 23:01:03 Güncelleme: 23:03:01
    Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi!

    ?REYES-JAİLSON'DA ISRARCI

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına Başakşehir maçının kadrosu ile çıkma kararı aldı.

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    Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi!

    Takımın yeni sisteminden memnun olan Hollandalı çalıştırıcı, Sivas'ta da sahaya iki forvetli diziliş ile çıkacak.

    Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi!

    Çift forvetli düzeni kalıcı hale getirmeyi planlayan Cocu, sistemin tam olarak oturması için kurmayları ile birlikte Samandıra'da uzun mesailer harcıyor.

    Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi!

    Tecrübeli teknik direktör 4-4-2'nin yanı sıra 2-4-2-2 ve 3-5-2 gibi hücum versiyonları üzerinde kafa patlatıyor.

    Fenerbahçede Cocu 11i netleştirdi!

    ELJIF VAZGEÇİLMEZ!
    Sivas'ta kalede yine Harun Tekin'e görev verecek olan Cocu, savunmanın göbeğinde Skrtel-Neustader ikilisini bozmayacak.

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