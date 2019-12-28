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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde sol bek, stoper ve forvet olmak üzere 3 oyuncu almayı planlıyor. Ancak ara transfer dönemi öncesi Ersun Yanal ile Comolli arasına kara kedi girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş olaya dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe haberleri…
28 Aralık 2019 Cumartesi 07:56
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Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Ligin ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, ÇaykurRizespor deplasmanına konuk olacak.
Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmak istiyor.
Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle Süper Lig'de 28 puanla 5 sırada yer alıyor.
İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı.