Fenerbahçe'de büyük değişim! Luiz Gustavo ve Muriqi...
Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü nedeniyle ertelenen ve alınacak önemlerle beraber 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takım sezonun kalan kısmında iyi bir performans gösterip Türkiye Kupası'nı kazanma hedefi içinde. Bu amaç doğrultusunda hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de büyük değişim göze çarptı. İşte isim isim yaşanan sevindirici gelişmeler...
1 Haziran 2020 Pazartesi 11:11
Güncelleme: 01.06.2020 11:19
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Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayacağı 12 Haziran için Riva'da kampta olan Fenerbahçe'de takımın son durumu yüzleri güldürdü.
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Hem fiziksel olarak hem de moral anlamında çok iyi durumda olan takım bir yönüyle de şaşırttı.
Corona virüsü öncesi ligde sıkıntılı bir süreç geçiren sarı-lacivertli takım, karantina sürecinin araya girmesiyle 2 ay evlerine kapandı. Ancak ev ve aile ortamı adeta ilaç gibi geldi.
ÖZLEM GİDERİLDİ Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik ekip, sıkıntılı sonuçların ardından ailelerinin yanında moral olarak toparladı. Çevrimiçi antrenman programıyla fiziksel olarak da formunu korumaya çalışan takım verimli bir dönem geçirdi.
Kamplar, deplasmanlar, kupalar nedeniyle yıllardır aileleriyle böylesine uzun süre birlikte olamayan futbolcular, hasret giderdi. Oyuncular, çocukları ve eşleriyle zaman geçirerek güçlenmeyi başardı.