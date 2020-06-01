Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal...

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, ilerleyen haftalarda alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler henüz bir hocayla anlaşma sağlamadı. Bu durum Fenerbahçe'de bir ilki de beraberinde getirdi...