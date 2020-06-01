Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal...

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, ilerleyen haftalarda alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler henüz bir hocayla anlaşma sağlamadı. Bu durum Fenerbahçe'de bir ilki de beraberinde getirdi...
1 Haziran 2020 Pazartesi 09:36
Güncelleme: 01.06.2020 09:36
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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 1 Mart tarihinde Ersun Yanal'la yolların ayrıldığı ve tecrübeli teknik direktörün Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak olan maçta son kez takımın başında yer alacağı açıklanmıştı.
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Bu duyurunun ardından tam 91 gün geçti. Ancak yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürse de Ersun Yanal'ın yerine koyacağı ismi henüz bulamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde 1990'lı yılların başından bu yana ilk kez bu kadar teknik direktörlük koltuğu boş kaldı.
Fenerbahçe daha önce en fazla 2003 yılında Alman teknik adam Christoph Daum göreve gelmeden önce 86 gün hocasız kalmıştı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası 12 Haziran'da oynayacağı Kayserispor maçında sahaya Pro Lisanslı Altyapı Koordinatörü Serdar Dayat yönetiminde çıkması bekleniyor.