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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam
Sezon sonunda ipi göğüsleyerek hem uzun süreli Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek, hem de 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için planlamasını yaparken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçeli yıldıza gelen dev teklif ve bonservis bedeli...
19 Kasım 2019 Salı 12:31
Güncelleme: 19.11.2019 12:31
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer şov yapmaya hazırlanıyor.
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Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.
Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı DamienComolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.