Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Sezon sonunda ipi göğüsleyerek hem uzun süreli Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek, hem de 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için planlamasını yaparken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçeli yıldıza gelen dev teklif ve bonservis bedeli...
19 Kasım 2019 Salı 12:31 Güncelleme: 19.11.2019 12:31
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer şov yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte kasaya girecek dev rakam

Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı Damien Comolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.

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