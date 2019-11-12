Fenerbahçe'de Altay Bayındır Süper Lig'i salladı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Altay Bayındır yıldızını parlatmaya devam ediyor. Genç yıldız adayı Süper Lig'in ilk 11 haftasında gösterdiği performans ile parmak ısırtırken topu oyuna sokmadaki başarısı ile rakiplerine fark attı.
12 Kasım 2019 Salı 07:40
Güncelleme: 12.11.2019 07:40
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Sezonbaşında Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, Harun Tekin ile girdiği rekabeti kazanarak kaleyi devralmıştı.
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21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 11 haftada bazı maçlarda hatalı çıkışlar yapsa da istatistikleriyle kendisini kanıtladı.
Genç eldiven, ligin ilk 8 sırasındaki takımlar arasında yüzde 79.5 ile en iyi pas yüzdesine sahip kaleci olurken, rakiplerine fark attı.
Altay'a en çok yaklaşan Fernando Muslera (yüzde 69.2) ikinci sırada kalırken, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Farnolle (yüzde 68.9) üçüncü oldu.
Altay'a bir müjde de Şenol Güneş'ten geldi. U21'e davet edilen Altay, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım'a alındı.
İşte ilk 8'deki takımların kalecilerinin pas yüzdeleri