Fenerbahçe'de Altay Bayındır Süper Lig'i salladı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Altay Bayındır yıldızını parlatmaya devam ediyor. Genç yıldız adayı Süper Lig'in ilk 11 haftasında gösterdiği performans ile parmak ısırtırken topu oyuna sokmadaki başarısı ile rakiplerine fark attı.

12 Kasım 2019 Salı 07:40 Güncelleme: 12.11.2019 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





