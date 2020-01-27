Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Transfer yapabilmesi için 'harcama limiti'nde artıya geçmesi gereken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Harcama limitinde ekside bulanan sarı-lacivertliler, artıya geçmek için oyuncu satışını ilk formül olarak belirlemişti. Buna göre görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...
27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28
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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MedipolBaşakşehir'i2-0'la geçen Fenerbahçe'de camianın yüzü gülüyor. Sarı-lacivertliler tamamen şampiyonluğa kilitlenmişken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Fenerbahçe'de transferde ilk hedef EintrachtFrankfurt'tan kiralanan SimonFalette'nin lisansını çıkarmak. Şuanki tabloda -19 milyon TL ekside bulunan sarı-lacivertliler bir süredir artıya geçmenin hesaplarını yapıyordu.
Çalışmalarına yoğun şekilde devam eden sarı-lacivertlilerde, başkan vekili Semih Özsoy, kuruşun hesabını yaptıklarını ve transfer için çaba gösterdiklerini belirtmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre Milan'ın sol beki RicardoRodriguez transferini imza aşamasına getiren Fenerbahçeli kurmaylar, harcama limiti sebebiyle transferi resmiyete dökememişti.
Harcama limitinde artıya geçmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de ilk hedef oyuncu satışı olarak belirlenmişti. VictorMoses'ınInter'e transfer olmasından sonra Nijeryalı yıldızın maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler 2 futbolcusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.