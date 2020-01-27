Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Transfer yapabilmesi için 'harcama limiti'nde artıya geçmesi gereken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Harcama limitinde ekside bulanan sarı-lacivertliler, artıya geçmek için oyuncu satışını ilk formül olarak belirlemişti. Buna göre görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





