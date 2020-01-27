Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Transfer yapabilmesi için 'harcama limiti'nde artıya geçmesi gereken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Harcama limitinde ekside bulanan sarı-lacivertliler, artıya geçmek için oyuncu satışını ilk formül olarak belirlemişti. Buna göre görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...
27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28
Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçen Fenerbahçe'de camianın yüzü gülüyor. Sarı-lacivertliler tamamen şampiyonluğa kilitlenmişken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Fenerbahçe'de transferde ilk hedef Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin lisansını çıkarmak. Şuanki tabloda -19 milyon TL ekside bulunan sarı-lacivertliler bir süredir artıya geçmenin hesaplarını yapıyordu.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Çalışmalarına yoğun şekilde devam eden sarı-lacivertlilerde, başkan vekili Semih Özsoy, kuruşun hesabını yaptıklarını ve transfer için çaba gösterdiklerini belirtmişti.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez transferini imza aşamasına getiren Fenerbahçeli kurmaylar, harcama limiti sebebiyle transferi resmiyete dökememişti.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık resmileşiyor! İşte görüşmenin detayları

Harcama limitinde artıya geçmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de ilk hedef oyuncu satışı olarak belirlenmişti. Victor Moses'ın Inter'e transfer olmasından sonra Nijeryalı yıldızın maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler 2 futbolcusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN