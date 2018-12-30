Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız... - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

Orta sahaya 1. sınıf kalitede oyuncu bakan Fenerbahçe; 3 yıldızdan birisine imza attırmak istiyor. Comolli tüm mesaisini İngiltere'de geçirecek.
30 Aralık 2018 Pazar, 12:08:33 Güncelleme: 12:19:46
Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak hamleye hazır. Yönetim 3 yıldızdan birisine imza attırmak istiyor. Comolli tüm mesaisini İngiltere'de geçirecek.

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Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

Süper Lig'in 2. yarısına güçlü takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe önceliği orta sahaya verdi.

Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

Orta sahanın liderliğini üstlenebilecek kalitede bir oyuncu arayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli belirlenen 3 adaydan birini takıma kazandırmak için İngiltere'ye kamp kuracak.

Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

ÖNCELİK CESC FABREGAS'TA
Öncelik ise Chelsea ile son senesini yaşayan Fabregas'ta... Comolli, 31 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeri ile görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...

Bu görüşmelerde bire bir ilişkilerini de kullanarak işi bitirmeyi hedefliyor.

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