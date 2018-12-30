Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak! İşte hedefteki 3 yıldız...
Orta sahaya 1. sınıf kalitede oyuncu bakan Fenerbahçe; 3 yıldızdan birisine imza attırmak istiyor. Comolli tüm mesaisini İngiltere'de geçirecek.
30 Aralık 2018 Pazar, 12:08:33
Güncelleme: 12:19:46
Fenerbahçe yönetimi taraftarı ayağa kaldıracak hamleye hazır. Yönetim 3 yıldızdan birisine imza attırmak istiyor. Comolli tüm mesaisini İngiltere'de geçirecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 2. yarısına güçlü takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe önceliği orta sahaya verdi.
Orta sahanın liderliğini üstlenebilecek kalitede bir oyuncu arayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli belirlenen 3 adaydan birini takıma kazandırmak için İngiltere'ye kamp kuracak.
ÖNCELİK CESC FABREGAS'TA
Öncelik ise Chelsea ile son senesini yaşayan Fabregas'ta... Comolli, 31 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeri ile görüşmeler yapacak.
Bu görüşmelerde bire bir ilişkilerini de kullanarak işi bitirmeyi hedefliyor.