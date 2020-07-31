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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
Son dakika transfer haberi... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu bilinen Kayserisporlu Lung, Rumen basınına geleceğine ilişkin konuştu. Transferine dair de önemli ifadeler sarfeden tecrübeli eldiven, İstanbul'un iki dev kulübünün kendisine olan ilgisinden de bahsederken, aklındaki tercihi de duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Temmuz 2020 Cuma 13:16
Güncelleme: 31.07.2020 14:11
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon için kalesinde düşündüğü Kayserisporlu Lung, ülkesinin basınına önemli bir röportaj verdi.
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Geleceğine ilişkin konuşan Rumen eldiven, transferine dair aldığı son kararı duyurdu.
Telekomsport'un okuyucularına aktardığı haberde İstanbul'un iki devinin de oyuncuya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Lung'un bu sürece ilişkin duygu ve düşüncelerine de yer verildi. İşte o haber;
"Kayserispor ve Romanya Milli Takımı'nın kalecisi Silviu Lung, Türkiye Süper Ligi'ne ilişkin konuştu.
Rumen yıldız, Türkiye'de kalmak istediğini çünkü Türkiye'ye çok alıştığını ve Türk dilini öğrendiğini, ülke değiştirmenin kendisi açısından oldukça zor olacağını söyledi.