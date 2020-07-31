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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."

Son dakika transfer haberi... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu bilinen Kayserisporlu Lung, Rumen basınına geleceğine ilişkin konuştu. Transferine dair de önemli ifadeler sarfeden tecrübeli eldiven, İstanbul'un iki dev kulübünün kendisine olan ilgisinden de bahsederken, aklındaki tercihi de duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

31 Temmuz 2020 Cuma 13:16 Güncelleme: 31.07.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





