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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İki isim yer değiştiriyor
Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe ve Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Son günlerde adı eski takımıyla anılan Gökhan Gönül adım adım Fenerbahçe'ye giderken, siyah-beyazlı ekip de Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan yıldız isme imza attırıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...
7 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
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Lige corona virüsü salgını sonrası verilen arada yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı.
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Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile anlaşma noktasına geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki sağ beke sözleşmesi bitmeden resmi olarak teklif götürmeme kararı alırken takım kaptanı ve gelecek sezonda sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu işi sıkı tutuyor.
Gökhan Gönül ile sürekli iletişim halinde olan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşturmak istiyor.
Son olarak Gökhan ile 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştiren Emre Belözoğlu, gelecek sezonun sözünü alarak mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyor.