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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İki isim yer değiştiriyor

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe ve Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Son günlerde adı eski takımıyla anılan Gökhan Gönül adım adım Fenerbahçe'ye giderken, siyah-beyazlı ekip de Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan yıldız isme imza attırıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

7 Mayıs 2020 Perşembe 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





