Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yıldız için karşı karşıya!

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya... TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren genç yetenek, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi. Bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. İşte genç futbolcunun bonservisi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri