Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yıldız için karşı karşıya!
Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya... TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren genç yetenek, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi. Bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. İşte genç futbolcunun bonservisi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri
31 Mayıs 2020 Pazar 20:08
Güncelleme: 31.05.2020 20:11
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü genç futbolcuya dikti.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzancanspor'un genç yetenği Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi.
Attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bitiyor ve bonservis bedava.