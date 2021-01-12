Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Sambacı forvet...
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe zorlu karşılaşmada sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 35'e çıkaran sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan Kanarya, takıma yeni isimler katmak için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe forvet hattı için ise sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...
12 Ocak 2021 Salı 08:34, Güncelleme 12.01.2021 11:55
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Sambacı forvet...