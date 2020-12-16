GaleriFenerbahçeFenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Emre Belözoğlu dünya yıldızını getiriyor...
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Emre Belözoğlu dünya yıldızını getiriyor...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarına var gücüyle devam ederken, gündeme bomba gibi düşecek bir isim geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren kanarya, orta sahaya dünyaca ünlü o ismi getirmeye hazırlanıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
16 Aralık 2020 Çarşamba 20:21, Güncelleme 16.12.2020 20:25
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Emre Belözoğlu dünya yıldızını getiriyor...