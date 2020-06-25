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Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından 2. bomba...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarına şimdiden başladı... Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu direktifinde operasyona devam eden Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 2. transfer bombasını patlattığı ve yıldız futbolcuyla el sıkıştığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 09:52 Güncelleme: 25.06.2020 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





