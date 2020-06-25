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Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından 2. bomba...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarına şimdiden başladı... Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu direktifinde operasyona devam eden Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 2. transfer bombasını patlattığı ve yıldız futbolcuyla el sıkıştığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 09:52
Güncelleme: 25.06.2020 11:01
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Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerin Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözloğlu, tranfer sezonunda bombaları bir bir patlatmayı planlıyor...
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G.SARAY'A ÇALIMLA BAŞLADI Emre Belözoğlu yönetiminde ilk gerçekleştirilen transfer sezonun en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş olmuştu.
Sarı lacivertliler, oyuncunun Galatasaray ile anlaşmasına karşın devreye girmiş ve bu transferi bitirmişti.
Mert Hakan Yandaş transferi henüz gündemden düşmemişken, bu kez Fenerbahçe'den 2. bomba geldi...
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