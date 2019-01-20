Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağı takviyeler ile transfer piyasasını alt üst etmeyi hedefliyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 22:23:14
Güncelleme: 22:27:14
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İngiliz ve Türk basınında yer alan haberlerdeki iddialara göre Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor.
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Ligin seyrinin değiştirecek bu girişim, transfer borsasını çalkaladı.
Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu.
Eğer gerçekleşirse, Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.