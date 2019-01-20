Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağı takviyeler ile transfer piyasasını alt üst etmeyi hedefliyor.

20 Ocak 2019 Pazar, 22:23:14 Güncelleme: 22:27:14
Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

İngiliz ve Türk basınında yer alan haberlerdeki iddialara göre Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor.

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Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Ligin seyrinin değiştirecek bu girişim, transfer borsasını çalkaladı.

Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu.

Fenerbahçe transfer piyasasını alt üst edecek!

Eğer gerçekleşirse, Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.

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