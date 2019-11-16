Süper Lig'de 11. hafta itibarıyla topladığı 20 puanla 2. sırada Fenerbahçe'de zirve takibi sürüyor. Ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla girişimlerini hızlandıran Sarı-Lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşananlar.
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:37
Güncelleme: 16.11.2019 07:44
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Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
Süper Lig'de 11. hafta itibarıyla 20 puanla 2. sırada bulunan ve zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı tam gaz sürüyor...
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Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.
Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
O isimlerden biri de İngiliz ekiplerinden Reading'de forma giyen 23 yaşındaki Romanyalı golcü George Puscas.
Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal sezon başında George Puscas'ın alınmasını çok istemişti.
Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
Ancak Reading 7 milyon euro ödeyerek 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Yanal, devre arası yaklaşırken Reading formasıyla ligde 14 maçta 3 gol atabilen George Puscas'ı bir kez daha transfer listesinin en üst sırasına yazdı.