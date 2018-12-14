Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın planı hazır!

Fenerbahçe'nin Cocu'nun ardından teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi ligdeki kötü durumdan çıkarmak için acil eylem planını hazırladı...

14 Aralık 2018 Cuma, 23:44:56 Güncelleme: 07:57:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır!

Ersun Yanal 2014 yılında nisan ayında şampiyon yaptığı Fenerbahçe'ye geri döndü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır!

Ancak tecrübeli teknik adam belki de kariyerinin en zorlu görevine soyundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır!

Yanal'ın ligde 17. sırada yer alan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren Sarı- Lacivertli takımı nasıl ayağa kaldıracağı merak konusu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır!

Başarılı hoca dün resmen göreve başlar başlamaz hemen kolları sıvadı. İşte acil eylem planı:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır!

1. YILDIZLARA BİREYSEL İDMAN

Ersun Yanal ilk olarak mevcut kadroyu mental açıdan yukarı çekmeyi planlıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN