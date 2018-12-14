Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalın planı hazır! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın planı hazır!
Fenerbahçe'nin Cocu'nun ardından teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi ligdeki kötü durumdan çıkarmak için acil eylem planını hazırladı...
14 Aralık 2018 Cuma, 23:44:56
Güncelleme: 07:57:56
Ersun Yanal 2014 yılında nisan ayında şampiyon yaptığı Fenerbahçe'ye geri döndü...
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Ancak tecrübeli teknik adam belki de kariyerinin en zorlu görevine soyundu.
Yanal'ın ligde 17. sırada yer alan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren Sarı- Lacivertli takımı nasıl ayağa kaldıracağı merak konusu.
Başarılı hoca dün resmen göreve başlar başlamaz hemen kolları sıvadı. İşte acil eylem planı:
1. YILDIZLARA BİREYSEL İDMAN
Ersun Yanal ilk olarak mevcut kadroyu mental açıdan yukarı çekmeyi planlıyor.