Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi! - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşanan bir arızadan dolayı 'VAR' sistemi devre dışı kaldığı sırada Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. İşte Fenerbahçe taraftarının VAR tepkisi!
    7 Ekim 2018 Pazar, 20:07:12 Güncelleme: 20:07:30
    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
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    Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi!
    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
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    Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi!
    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
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    • 38
    Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi!
    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
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    • 38
    Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi!
    Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
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    • 38
    Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi!
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