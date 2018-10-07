Fenerbahçe taraftarından VAR tepkisi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşanan bir arızadan dolayı 'VAR' sistemi devre dışı kaldığı sırada Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. İşte Fenerbahçe taraftarının VAR tepkisi!
7 Ekim 2018 Pazar, 20:07:12
Güncelleme: 20:07:30
Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!
Fenerbahçe taraftarından 'VAR' tepkisi!