Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Deniz Türüç, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal'ın bu tercihini yorumladı ve Deniz Türüç'ün performansını eleştirdi. İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya tepkileri...
28 Eylül 2019 Cumartesi 22:42
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal ve Deniz Türüç yorumu!
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