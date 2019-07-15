Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi kadrosuna kattı. Şimdiye kadar hücum bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe yönetiminin stoper konusunda nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler yıldız stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...