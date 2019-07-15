Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi kadrosuna kattı. Şimdiye kadar hücum bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe yönetiminin stoper konusunda nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler yıldız stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:55 Güncelleme: 15.07.2019 19:39
Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Fenerbahçe'de transfer harekatı yeniden hız kazandı.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Geçtiğimiz sezonki başarısız sonuçlar sebebiyle yepyeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertliler birçok isimle yolları ayırdı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Silbaştan bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek olan Fenerbahçe'de mutlak hedef şampiyonluk.

Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar şimdiye kadarki transferlerde hücum bölgesine ağırlık verdi.

Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç gibi hücuma dönük takviyeler yapan Fenerbahçe'nin savumanın göbeğine nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu.

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