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Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi kadrosuna kattı. Şimdiye kadar hücum bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe yönetiminin stoper konusunda nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler yıldız stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:55
Güncelleme: 15.07.2019 19:39
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Fenerbahçe'de transfer harekatı yeniden hız kazandı.
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Geçtiğimiz sezonki başarısız sonuçlar sebebiyle yepyeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertliler birçok isimle yolları ayırdı.
Silbaştan bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek olan Fenerbahçe'de mutlak hedef şampiyonluk.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar şimdiye kadarki transferlerde hücum bölgesine ağırlık verdi.
Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç gibi hücuma dönük takviyeler yapan Fenerbahçe'nin savumanın göbeğine nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu.