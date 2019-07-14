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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun tranfser çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde gözler tamamen santrfor transferine çevrildi. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Frey'i Çaykur Rizespor'a kiralayan Fenerbahçe, bu bölgeyi iki santrforla güçlendirmeyi planlıyor. İşte dev transfer harekatının detayları...
14 Temmuz 2019 Pazar 19:27
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