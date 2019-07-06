Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli transferdeki yol haritasını belirledi! Kiralık olarak bitiriyor...

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor. Hedefteki isimlerle bir bir temas kuran Fransız futbol adamı, yıldız futbolcunun transferini kiralık olarak bitirecek. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...