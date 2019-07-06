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Fenerbahçe son dakika haberi: Comolli transferdeki yol haritasını belirledi! Kiralık olarak bitiriyor...
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor. Hedefteki isimlerle bir bir temas kuran Fransız futbol adamı, yıldız futbolcunun transferini kiralık olarak bitirecek. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 21:57
Güncelleme: 06.07.2019 22:00
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli transfer operasyonunu koordineli bir şekilde devam ettiriyor.
Geçtiğimiz sezon yenilen basit gollerde stoper tandemindeki aksaklık göze çarparken bir süredir bu yönde çalışmalar devam ediyordu.
Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alamayan sarı-lacivertliler rotayı eski yıldızları Simon Kjaer'e çevirmişti.