Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe orta sahasını Brezilyalı yıldız oyuncu ile güçlendirecek!
18 Ekim 2018 Perşembe, 16:04:48
Güncelleme: 16:05:01
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen F.Bahçe transfer harekatına şimdiden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor.
F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istediği ifade ediliyor.