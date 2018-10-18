Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!

    Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe orta sahasını Brezilyalı yıldız oyuncu ile güçlendirecek!
    18 Ekim 2018 Perşembe, 16:04:48 Güncelleme: 16:05:01
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen F.Bahçe transfer harekatına şimdiden başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor.

    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.

    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.

    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istediği ifade ediliyor.

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