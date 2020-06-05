Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar
Fenerbahçe'de genç futbolculara yapılan yatırım devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek'in ardından Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u da kadrosuna katmak üzere. Kanarya'da Ali Koç döneminde tam 14 genç futbolcuya yatırım yapıldı. Fakat bu yatırımlar neredeyse karşılıksız kaldı. A takıma çıkamayan yıldızlar kaybolmaya yüz tuttu. İşte Fenerbahçe'nin genç futbolcu karnesi...
5 Haziran 2020 Cuma 20:41
Güncelleme: 05.06.2020 20:44
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Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde yerli ve genç oyunculara ağırlık verildi.
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Önceki yılların aksine 14 yeni yetenek ile sözleşme imzalandı.
Sarı lacivertli yönetim potansiyeli olan gençlere önem vermesine karşın alınan 14 isimden çok az oyuncu A takım kadrosunda kendisine yer bulabildi.
Corona virüsü salgını sonrası gelecek sezon için genç oyunculara daha çok ihtiyaç duyulmaya başlandı.
Bu kapsamda Fenerbahçe gelecek sezon için şimdilik İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u transfer etti.