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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Fenerbahçe'de genç futbolculara yapılan yatırım devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek'in ardından Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u da kadrosuna katmak üzere. Kanarya'da Ali Koç döneminde tam 14 genç futbolcuya yatırım yapıldı. Fakat bu yatırımlar neredeyse karşılıksız kaldı. A takıma çıkamayan yıldızlar kaybolmaya yüz tuttu. İşte Fenerbahçe'nin genç futbolcu karnesi...

5 Haziran 2020 Cuma 20:41 Güncelleme: 05.06.2020 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





