Fenerbahçe aradığı golcüyü Belçika'da buldu! Manşetten verdiler..
Mevcut kadrosunda santrfor olarak sadece Vedat Muriqi bulunan Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi... Belçika basını, sarı-lacivertlilerin forvet arayışındaki yeni durağını resmen açıkladı... İşte Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı o özel isim ve operasyon detayları... (fotomac.com.tr DIŞ HABER)
9 Aralık 2019 Pazartesi 11:34
Güncelleme: 09.12.2019 12:02
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Sezon başında bir çok hücumcuyu kadrosuna katmasına karşın sadece Vedat Muriqi'yi forvette değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı...
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve 5 golü rakip filelere göndererek şov yapmıştı...
Golcü pozisyonunda sadece Muriqi alternatifi olan İstanbul devi, Garry Rodrigues ve Max Kruse'den yeterince faydalanamamıştı...
Öte yandan Kosovalı golcünün olası sakatlığı ilerleyen haftalar için soru işareti yaratmasına sebep oluyordu..
Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi Belçika'da buldu...