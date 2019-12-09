Fenerbahçe aradığı golcüyü Belçika'da buldu! Manşetten verdiler..

Mevcut kadrosunda santrfor olarak sadece Vedat Muriqi bulunan Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi... Belçika basını, sarı-lacivertlilerin forvet arayışındaki yeni durağını resmen açıkladı... İşte Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı o özel isim ve operasyon detayları... (fotomac.com.tr DIŞ HABER)

9 Aralık 2019 Pazartesi 11:34 Güncelleme: 09.12.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





