Fenerbahçe muradına eriyor! Golcü stoper takasla geliyor
İkinci yarıda üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışına neredeyse havlu atan ve önümüzdeki sezon planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, transferde bombayı patlatıyor. Devre arasında TFF tarafından uygulanan harcama limiti nedeniyle gözde stoperini kadrosuna katamayan sarı-lacivertliler, takas yöntemiyle muradına eriyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
11 Haziran 2020 Perşembe 17:52
Güncelleme: 11.06.2020 18:09
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Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla birlikte sezona kaldığı yerden devam edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından 3 aydır teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hoca krizini geçici olarak çözdü.
Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.
Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.
Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da teknik ekibe dahil eden ve Tahir Karapınar'ın gelmesiyle antrenör Serdar Dayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde de somut adımlar atmaya başladı.