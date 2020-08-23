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Fenerbahçe kampına damgasını vurdu! Erol Bulut o isimden çok memnun
Birçok ismi kadrosuna katarak transfer şov yapan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tam gaz devam ediyor. Yeni isimlerin takıma katılmasıyla forma rekabetinin üst düzeye çıktığı sarı-lacivertli takımda yıldız isim performansıyla kampa damga vurdu ve hocasını memnun etti.
23 Ağustos 2020 Pazar 12:11
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Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yıldız isim performansıyla teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girdi.
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Yeni transferlerle güçlenen kadrosuyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde forma rekabeti üst seviyeye çıktı.
Mert Hakan Yandaş ve Josa Sosa'nın kadroya katılmasıyla birlikte forma savaşının en çetin geçeceği bölge orta saha olacak.
Ajansspor'un derlediği habere göre, Fenerbahçe'ye 2015 yılında Bursaspor'dan transfer olan Ozan Tufan, orta sahaya yapılan yeni transferlerle daha da hırslı bir hale geldi.
Topuk Yaylası Kampı'nda teknik direktör Erol Bulut'un antrenman programına harfiyen uyan Ozan Tufan, yeni sezonda forma rekabetine girmeye hazır.