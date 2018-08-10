Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    10 Ağustos 2018 Cuma, 01:36:14
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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    • 11
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    Fenerbahçe, transferde nihayet büyük bombayı patlatmak üzere! Flaş haber İngiltere'den geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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    • 11
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    Sky Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.

    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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    • 11
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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    • 11
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    BAŞARISIZ OLDU

    2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı.

    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
    • 5
    • 11
    Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor

    Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

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