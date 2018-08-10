Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
10 Ağustos 2018 Cuma, 01:36:14
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Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, transferde nihayet büyük bombayı patlatmak üzere! Flaş haber İngiltere'den geldi.
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Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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Sky Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.
Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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BAŞARISIZ OLDU
2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı.
Fenerbahçe Islam Slimani transferini açıklamaya hazırlanıyor
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Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.