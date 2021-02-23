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Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Usta yorumcu, köşe yazısında sarı lacivertlilerin gelecek sezon için düşündüğü golcüyü yazdı. Aktarılan bilgilere göre Emre Belözoğlu, kısa süre önce transferini istediği o ismi aradı ve meşhur "Alo ben Emre abin" diyaloğu ile konuşmaya başladı. İşte Kanarya'nın takibindeki o golcü ve ayrıntılar... (FB spor haberleri)
23 Şubat 2021 Salı 11:33, Güncelleme 23.02.2021 12:33
Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı