Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Usta yorumcu, köşe yazısında sarı lacivertlilerin gelecek sezon için düşündüğü golcüyü yazdı. Aktarılan bilgilere göre Emre Belözoğlu, kısa süre önce transferini istediği o ismi aradı ve meşhur "Alo ben Emre abin" diyaloğu ile konuşmaya başladı. İşte Kanarya'nın takibindeki o golcü ve ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

MORALLER BOZULDU
Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

FUTBOL TATMİN ETMEDİ
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı kötü futbol eleştirilere neden oldu. Bu sezon Kadıköy'de 5. mağlubiyetini alan ve 28 yıl sonra sahasında aldığı yenilgi rekorunu tekrar eden Sarı Lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

BÜYÜKA'DAN MURİÇ UYARISI
Milliyet gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, hem Fenerbahçe'nin Göztepe maçını hem de sarı-lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Muriç ile ilgili önemli sözler sarf etti. İşte o yazısından bir bölüm...

Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

TAKSİMETREYİ 20 GOLLE AÇMALI
Emre Belözoğlu, Lazio'da oynayan Vedat Muriç'i aramış, "Alo... Ben Emre Abin" demiş. Son dönemlerin transferde iş bitiren sanki büyülü bir lafı bu... Ama telefonların doğru adreslere gitmesi çok önemli...

SON DAKİKA