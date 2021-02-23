Fenerbahçe için olay transfer iddiası! Emre Belözoğlu o yıldıza telefon açtı

BÜYÜKA'DAN MURİÇ UYARISI

Milliyet gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, hem Fenerbahçe'nin Göztepe maçını hem de sarı-lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Muriç ile ilgili önemli sözler sarf etti. İşte o yazısından bir bölüm...