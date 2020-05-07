Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti. İşte antrenmandan görüntüler...