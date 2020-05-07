Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti. İşte antrenmandan görüntüler...

7 Mayıs 2020 Perşembe 15:36 Güncelleme: 07.05.2020 15:46
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare

Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti.

İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare
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