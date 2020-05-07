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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Antrenmanda dikkat çeken kare
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti. İşte antrenmandan görüntüler...
7 Mayıs 2020 Perşembe 15:36
Güncelleme: 07.05.2020 15:46
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti.