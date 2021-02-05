Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbaçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Kanarya, Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını tamamladı ve kampa girdi. İşte son gelişmeler ve İrfan Can Kahveci detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberi...

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Sarı-lacivertliler ezeli rakibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...

İRFAN CAN KAHVECİ İDMANDA

Gözler yeni transferler Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye çevrildi. İki isim de antrenmanda yer aldı.

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