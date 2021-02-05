GaleriFenerbahçeFenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...
Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbaçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Kanarya, Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını tamamladı ve kampa girdi. İşte son gelişmeler ve İrfan Can Kahveci detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberi...
05 Şubat 2021 Cuma 20:26, Güncelleme 05.02.2021 20:28
Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı! İrfan Can Kahveci...