Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından takımlar da çalışmalarına start verdi. Fenerbahçe, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
29 Mayıs 2020 Cuma 14:48
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Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig için çalışmalarını sürdürdü.
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Antrenman, 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular ısınma ve koordinasyonlarla devam ettirdikleri antrenmanı dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamladı.