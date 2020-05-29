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29 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından takımlar da çalışmalarına start verdi. Fenerbahçe, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:48
Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig için çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!

Antrenman, 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular ısınma ve koordinasyonlarla devam ettirdikleri antrenmanı dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamladı.

Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!

İşte idmandan dikkat çeken kareler...

Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!
Fenerbahçe çalışmalarını Riva'da sürdürdü!
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