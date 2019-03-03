Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç... - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 0-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe için bu ilk değil. Sarı-lacivertliler topladığı 31 puandan 14'ünü geriye düştüğü maçlarda elde etti. İşte o maçlar...
3 Mart 2019 Pazar 11:20 Güncelleme: 16.03.2019 14:04
Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

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Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Sarı lacivertliler bu sezon toplam 31 puan topladı. Bu puanların 14'ünü geriye düştüğü maçlardan elde etti.


İşte o maçlar;

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 0-1 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ilginç bir istatistiğe imza attı. Her şey Bursaspor ile başladı. Ve dün akşam oynanan Çaykur Rize maçıyla devam etti.

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis sezonuna çok umutlu başladı. Tıklım tıklım tribünler önünde sezonun ilk maçında Bursaspor'u ağırladı. 16.dakikada William Troost-Ekong'un golüyle 0-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, şu an takımda bulunmayan Giuliano ve Josef'in golleriyle güldü ve 3 puanın sahibi oldu.

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