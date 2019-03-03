Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 0-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe için bu ilk değil. Sarı-lacivertliler topladığı 31 puandan 14'ünü geriye düştüğü maçlarda elde etti. İşte o maçlar...

3 Mart 2019 Pazar 11:20 Güncelleme: 16.03.2019 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





