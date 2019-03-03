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Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Tam 8 maç...
Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 0-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe için bu ilk değil. Sarı-lacivertliler topladığı 31 puandan 14'ünü geriye düştüğü maçlarda elde etti. İşte o maçlar...
3 Mart 2019 Pazar 11:20 Güncelleme: 16.03.2019 14:04
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Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis sezonuna çok umutlu başladı. Tıklım tıklım tribünler önünde sezonun ilk maçında Bursaspor'u ağırladı. 16.dakikada William Troost-Ekong'un golüyle 0-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, şu an takımda bulunmayan Giuliano ve Josef'in golleriyle güldü ve 3 puanın sahibi oldu.
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