Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, bir isimle daha el sıkıştı. Sarı Kanarya'nın o transferi bugün Fenerbahçe kulüp binasında görüntülendi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30 Güncelleme: 08.07.2019 16:30
Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de tran sfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Sarı-lacivertliler'de transfere Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli yön verirken taraftarın yüzü transferde şu ana kadar gülüyor.

Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Özellikle Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle ses getiren Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam, Allahyar ve Emre Belözoğlu transferlerini de duyurarak taraftarlarını mutlu etmişti.

Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor

Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Ankaragücü'nün devleri peşine takan 21 yaşındaki genç eldiveni Altay Bayındır'da mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu.

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