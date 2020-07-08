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Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
Bu sezon kaç Zeljko Obradovic dahil birçok isimle yolların ayrıldığı Fenerbahçe Beko'da bir isimle daha veda yaşandı. İspanyol ekibi Valencia, tecrübeli oyuncu Derrick Williams ile sözleşme imzaladı.
8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:24
Güncelleme: 08.07.2020 14:24
Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.
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NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.
Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı basketbol stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.
Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.
Ancak tecrübeli koç daha takımla tanışamadan ayrılıklar bir bir başlamış oldu.