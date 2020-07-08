Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Bu sezon kaç Zeljko Obradovic dahil birçok isimle yolların ayrıldığı Fenerbahçe Beko'da bir isimle daha veda yaşandı. İspanyol ekibi Valencia, tecrübeli oyuncu Derrick Williams ile sözleşme imzaladı.

8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:24 Güncelleme: 08.07.2020 14:24
Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.

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Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı basketbol stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Ancak tecrübeli koç daha takımla tanışamadan ayrılıklar bir bir başlamış oldu.

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