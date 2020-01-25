Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

Bir yanda şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe... Diğer tarafta 16 maçtır kaybetmeyen Okan Buruk'un talebeleri... Kadıköy'de bu akşam nefesler tutulacak. Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

25 Ocak 2020 Cumartesi 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





