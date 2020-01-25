Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

Bir yanda şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe... Diğer tarafta 16 maçtır kaybetmeyen Okan Buruk'un talebeleri... Kadıköy'de bu akşam nefesler tutulacak. Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
25 Ocak 2020 Cumartesi 07:26
Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle iyi başlayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde bu sezon ilk kez üç maçlık kazanma serisi yakalayan (Beşiktaş 3-1, Çaykur Rize (D) 2-1, Gaziantep (D) 2-0) sarı-lacivertli ekipte hedef Başakşehir'i de devirip çıkışı sürdürmek.

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Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

Haftaya 34 puanla 4. sırada giren Kanarya kazanması halinde 36 puanla 2. sırada yer alan Başakşehir'in üstüne çıkacak. Lider Sivasspor ile fark maç fazlasıyla 3'e düşecek.

Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

ÜLKER'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe ligde bu sezon Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazandı. Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sadece Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmada Kanarya, deplasmanda 1-0 geriden Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (8M/2B) Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Başakşehir | Muhtemel ilk 11'ler

TEK EKSİK HASAN ALİ
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu akşam da forma giyemeyecek. Kanarya'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

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