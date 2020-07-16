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Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı sol beki Süper Lig'de buldu. İşte sarı-lacivertli takımın resmi teklifi sunduğu ifade edilen o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
16 Temmuz 2020 Perşembe 08:58
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Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.
Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin de gelmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu.
Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımında bulunan Tunuslu sol bek, ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa tarafından kiralanmıştı.