Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı sol beki Süper Lig'de buldu. İşte sarı-lacivertli takımın resmi teklifi sunduğu ifade edilen o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

16 Temmuz 2020 Perşembe 08:58
Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

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Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin de gelmişti.

Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Milliyet'te yer alan habere göre sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu.

Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...

Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımında bulunan Tunuslu sol bek, ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa tarafından kiralanmıştı.

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